Aanhangwagen schiet los en veroorzaakt horrorcrash op snelweg

Een Litouwse vrachtwagenchauffeur beleefde dinsdag de schrik van zijn leven toen hij op weg was naar Berlijn en plots werd ingehaald door een auto met aanhangwagen. Net toen de bestuurder van de auto weer voor de trucker reed, schoot de aanhangwagen los en boorde zich in de vrachtwagen. De chauffeur van de veertigtonner belandde door de daaropvolgende crash in de berm, maar raakte als bij wonder niet gewond.