Russische humor: FK Rostov in de ban van een tapijt

Op een zondagmorgen word je wakker en besluit je om een tapijt mee te nemen naar het stadion. Zo moet het ongeveer gegaan zijn bij Alex, een vurige fan van FK Rostov. De club zelf vond de actie geniaal en deed er nog een schepje bovenop.

FK Rostov legde zondag mooi voetbal op de mat en won met 4-0. Tot groot jolijt van de fans, want één van hen haalde bij de openingsgoal zijn tapijt boven. Dat was de club niet ontgaan, want zij koppelden er meteen een uitdaging aan vast: als de foto met het vloerkleed 500 likes haalde, zou de mat een plaatsje krijgen in het oefencomplex van de eersteklasser worden. En zo geschiedde.

Alex, de supporter die zelf verbaasd was dat hij ermee voorbij de security geraakte, werd uitgenodigd door de club en kreeg in ruil voor zijn opmerkelijke “vlag” een shirt van de spelers.

Omdat het grappige en lovende reacties bleef regenen, besloot Rostov om helemaal next level te gaan en van het ondertussen immens populaire tapijt hun officiële vierde shirt te maken.

Instant classic, dit vierde shirt van Rostov Foto: (RR)

Voor de geïnteresseerden: het shirt is online te bestellen voor 2500 roebel (omgerekend zo’n 32 euro)