Wat je wel moet doen bij een ongeval: “Geef nooit water en help eerst het stilste slachtoffer”

Spoedartsen klagen dat steeds meer mensen naar hun gsm grijpen om foto’s te nemen of filmpjes te maken wanneer bij een ongeval. Terwijl ze net zo goed zouden kunnen helpen. Luc Beaucourt, spoedarts en medewerker bij de VAB-alarmcentrale, zegt wat je a beter wel en niet kan doen als je hulp wil bieden aan slachtoffers.

Wat moet je altijd eerst doen als je ongeval ziet gebeuren?

Spoedarts Luc Beaucourt Foto: koen fasseur - van Beygaerde

“Meteen de hulpdiensten op het noodnummer 112 verwittigen. Het is heel belangrijk om de juiste locatie door te geven. Op steeds meer gps’en kan de locatie-coördinaten aflezen. Geef die ook door aan de hulpdiensten, zo zijn ze sneller ter plaatse.”

Moet ik stoppen als ik een ongeval zie en er is nog niemand gestopt?

“Eigenlijk wel. Het is je burgerplicht om iemand in nood te helpen. Zelfs als je denkt dat je de confrontatie met een zwaargewond persoon niet aankan. Want ook dan kan je nog helpen. Door bijvoorbeeld de omgeving te beveiligen. Dat kan door het naderend verkeer te gebaren dat het moet vertragen.”

Waar parkeer ik dan best?

“Altijd achter het ongeval parkeren. Er zijn al te veel kop-staartbotsingen gebeurd met mensen die voor het ongeval parkeerden.”

LEES OOK: Een dodelijke crash, en toch bleven mensen filmen in plaats van te helpen. Deze spoedarts heeft er genoeg van

Mag ik op wangen kloppen om te verhinderen dat de gewonde bewusteloos valt (je ziet dat vaak in films)?

“Het kan geen kwaad even op de wang te tikken. Of erin te knijpen. Zo zie je of een persoon nog reageert. Maar met die techniek zal je niet voorkomen dat een persoon met een ernstig hoofdtrauma toch bewusteloos valt.”

Mag ik gewonden water te drinken geven?

Patiënten moeten nuchter zijn voor een operatie. Daarom is het geen goed idee slachtoffers te laten drinken. Foto: gvdv

“Nooit. Wanneer de gewonde moet worden geopereerd, duurt het langer voor hij nuchter is. De patiënt kan ook inwendig bloeden, dat zie je niet. Daarop drinken is geen goed idee. Je zou ook in de verleiding kunnen komen om de lippen toch even te bevochtigen. Doe dat toch maar niet, want voor je het weet is het slachtoffer toch aan het drinken.”

Klopt het dat je het hoofd van slachtoffer achterover moet houden om te verhinderen dat hij stikt door een bloedende neus?

“Best is altijd om de gewonde op zijn zij te leggen, met gekruiste benen. De zogenaamde stabiele zijligging. Op die manier zijn ook alle luchtwegen vrij.”

Lees verder onder de video over de stabiele zijligging.

Als mensen bloeden, moet ik wonden stelpen ?

“Ja, je moet hevig bloedende wonden stelpen. Ga eerst voor de meest gutsende wonde, allicht is dat een overgesneden slagader. Dat doe je door de wonde af te binden, bijvoorbeeld met een zakdoek. Niet te veel twijfelen, bind de zakdoek desnoods rechtstreeks in de wonde zelf.”

Als ik naast een gewonde ga zitten van wie ik denk dat hij aan het doodgaan is, wat zeg ik dan?

“Een moeilijke. Ga er maar niet te snel van uit dat iemand aan het sterven is. Probeer hem maar in leven te houden. Dat doe je vooral door zijn ademhaling op gang te houden.”

Lees verder onder de video over mond-op-mondbeademing

Als ik nog nooit een mond-op-mond-beademing deed, mag ik dat dan nu proberen?

“Absoluut. Niet bang zijn. Knijp de neus van de gewonde dicht, haal diep adem, zet je mond op zijn mond en blaas de lucht erin. Druk dan op zijn borstkas. Er is echt niets moeilijks aan. Doe het gewoon en je redt misschien een leven.”

Als de motor brandt, mag/moet ik dan een ruit inslaan of eerst blussen?

“Wat je zeker niet mag doen, is het kofferdeksel opheffen, want zo geef je het vuur nog meer zuurstof. Als je ziet dat het slachtoffer geklemd zit en nog beweegt, dan mag je de ruit inslaan om hem te bevrijden. Beweegt hij of zij niet, heeft het weinig zin,want dan zit hij allicht te fel gekneld om zelf uit de wagen te halen. Laat dat dan maar aan de hulpdiensten over.”

Wie moet ik eerst helpen: hij die meest roept van de pijn of net niet?

“Wie tiert van de pijn, heeft geen problemen met ademhaling. Laat die eerst nog maar wat roepen. Help eerst de slachtoffers die stilletjes lijden. Wellicht zijn zij in ademnood.”

Mag ik kleren losmaken/uitdoen?

“Je kan de bovenste knoopjes van een hemd of bloes losmaken, zodat er minder druk is op de luchtwegen.”

Mag ik een wagen achterna springen als die in het water rijdt?

“Als je denkt dat je daarvoor goed genoeg kan zwemmen, dan mag dat. Anders niet. Het heeft geen zin nog extra slachtoffers te maken. Veel beter is: blijven kijken waar de wagen ondergaat zodat je de hulpdiensten zo goed mogelijk kan gidsen.”

Moet ik de airbag doorprikken om te verhinderen dat een gewonde stikt?

Zoek maar iets stevig om de airbag te lijf te gaan, want je raakt er niet makkelijk door. Foto: REUTERS

“Normaal trekt de airbag vanzelf weer in. Gebeurt dat niet, dan mag je hem doorprikken als je denkt dat het slachtoffer in ademnood komt. Zoek maar iets stevig om de airbag te lijf te gaan, want je raakt er niet makkelijk door.”

Mag ik de helm afnemen van een motorrijder?

“Als je niet weet hoe je dat juist doet, laat dat dan maar over aan de hulpverleners, die ervoor zijn opgeleid.”

Moet ik een gewonde in wagen laten zitten of hem eruit halen?

“Als er geen brand- of ander gevaar is, laat ze dan in de auto zitten.”

Wanneer een brandend slachtoffer uit wagen komt; mag ik dan met de brandblusser op hem spuiten?

“Als je een brandlaken hebt, gebruik dat dan eerst. Het is beter dat het schuim van de brandblusser niet in de longen komt.”