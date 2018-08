Vrachtwagen zakt pardoes door de grond in Groot-Bijgaarden

Dilbeek - Een vrachtwagen is woensdag deels door de grond gezakt bij een tankstation langs de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden.

Arbeiders van onderhoudsfirma Gevitec uit Schoten hadden iets na 10 uur net een controle uitgevoerd aan het Lukoil-tankstation in de Brusselstraat en hun vrachtwagen vervolgens enkele meters verderop geparkeerd om de nodige onderhoudsdocumenten in te vullen, toen het voertuig plots een stuk in de grond wegzakte. De vrachtwagen zat met een achterwiel vast in een groot gat van wel anderhalve meter diep.

Uit veiligheidsoverwegingen werden onmiddellijk de hulpdiensten ter plaatse gevraagd. Naast de lokale politie van Dilbeek kwam ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse, om te controleren of er door de verzakking geen leidingen schade hadden opgelopen. Dat bleek op het eerste gezicht niet het geval, waarna de vrachtwagen getakeld werd. Tijdens de takelwerken werd de drukke Brusselstraat afgesloten in beide richtingen, en ook het tramverkeer moest een tijdlang worden stilgelegd.

Intussen wordt verder onderzocht hoe de verzakking kon gebeuren. Vermoedelijk gaat het om lek in de riolering waardoor aarde wegspoelde en de grond onstabiel werd.

Foto: jvi