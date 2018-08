Treinverkeer onderbroken tussen Brugge en Oostende

Brussel - Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is woensdagnamiddag onderbroken door een ongeval aan een overweg in Sint-Andries (Brugge). .Het betreft een persoonsongeval ter hoogte van de overweg in de Pastoriestraat in Sint-Andries.

Het ongeval gebeurde rond 15.20 uur met een trein die van Oostende naar Antwerpen reed. In totaal zaten 300 reizigers op de trein. Het treinverkeer is in beide richtingen onderbroken tussen Oostende en Brugge, en de treinen worden tot Brugge beperkt. Het treinverkeer tot Brugge zou normaal moeten verlopen, meldt Infrabel nog.

NMBS laat weten dat er zo snel mogelijk vervangende bussen zullen worden ingelegd. De vervoersmaatschappij raadt reizigers aan om vanuit Brugge de trein naar Blankenberge te nemen, en tussen Oostende en Blankenberge gebruik te maken van de trams van De Lijn.

De inzittenden van de trein die bij het ongeval betrokken was, zullen worden geëvacueerd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be/ (tlg)