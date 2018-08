Kortrijk huurt Griekse middenvelder die vorig seizoen al voor STVV uitkwam

Kortrijk - KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Griekse middenvelder Charilaos Charisis. Dat heeft de West-Vlaamse club woensdag laten weten. KVK huurt Charisis met optie tot aankoop.

De 23-jarige Charisis staat sinds 2015 onder contract bij PAOK Saloniki, maar werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Sint-Truiden. In Limburg kwam hij in totaal in 24 wedstrijden in actie, waarin hij een doelpunt scoorde en twee assists uitdeelde.

Het team van coach Glen De Boeck heeft zijn start gemist en bengelt met een punt uit vier wedstrijden onderaan de stand. Alleen Moeskroen en Eupen (elk 0 punten) doen slechter. Op de vijfde speeldag maakt Kortrijk de verplaatsing naar Charleroi.