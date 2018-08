Komende donderdag neemt Racing Genk het op tegen het Deense Brøndby IF in de laatste voorronde van de Europa League. Maar in Denemarken liggen ze precies niet zo echt wakker van hun tegenstander. Op de tickets werd tegenstander Genk zowaar verward met… Gent. We durven denken dat KRC Gent, dat tegenwoordig uitkomt in de tweede amateurklasse, toch maar raar zal opkijken als de Deense subtopper donderdag naar hen afzakt.