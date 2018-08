Bakker wordt 42 dagen op rij geflitst

Een Oostenrijkse bakker moest 3.000 euro aan verkeersboetes betalen omdat hij 42 dagen na elkaar te snel reed op dezelfde weg.

Heimo Wallner reed elke morgen van zijn werk met een te hoge snelheid langs dezelfde snelheidscamera. Hij wist naar eigen zeggen niet dat de flitspaal er stond opgesteld.

‘Ik hield me aan de standaard maximumsnelheid in de stad van 50 kilometer per uur. Op een deel van het traject, ter hoogte van een school, is de limiet echter 30’, zei hij aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. ‘Ik moet het bord over het hoofd gezien hebben, daardoor reed ik te snel op 42 opeenvolgende werkdagen.’

Wallner zag niet dat hij geflitst werd omdat de snelheidscamera met onzichtbare infraroodstralen werkt. Het was volgens hem ook te donker om de snelheidsborden te kunnen zien. De eerste boete liet een maand op zich wachten, waardoor ze zich ondertussen opstapelden.

De bakker tekende geen bezwaar aan en betaalde alle 42 boetes om langdurige procedures te vermijden. ‘Uiteindelijk zou het met advocatenkosten waarschijnlijk nog duurder zijn geworden, dus heb ik met tegenzin de 3.000 euro overgemaakt. Dat is een goed loon van twee maanden voor mij’, zei hij.

De politie heeft ongeveer 300 euro van de boete afgetrokken, maar Wallner moest wel zijn vakantie naar Griekenland annuleren. ‘We moesten die uitstellen tot volgend jaar. De kinderen waren natuurlijk teleurgesteld. Nu brengen ze hun vakantie door aan de visvijver met hun grootvader.’