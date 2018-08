Asfalteerders slaan bij discussie Bocholtenaar het ziekenhuis in

Bocholt - Een 36-jarige man uit Bocholt is dinsdagmiddag gewond geraakt tijdens een discussie met twee mannen uit het Verenigd Koninkrijk die bij hem met asfalteringswerken begonnen waren. De man kreeg enkele zware klappen te verwerken en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De discussie over de verdere uitvoering van de werken ontstond dinsdagmiddag rond 14.30 uur. Toen de politie van de zone CARMA ter plaatse kwam waren de twee asfalteerders verdwenen. Enkele uren later meldden de twee mannen uit het Verenigd Koninkrijk zichzelf aan bij de politie. Éen van hen was ook lichtgewond geraakt tijdens de vechtpartij. Ze werden op het commissariaat gearresteerd en verhoord. De mannen konden later op de dag beschikken.

Politie CARMA onderzoekt momenteel of er sprake is van oplichting maar wil dat op dit moment niet bevestigen of ontkennen. Vast staat dat de werken nog niet volledig uitgevoerd waren toen de discussie begon.