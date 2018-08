Boca is leidersplaats kwijt... na 617 dagen

Het Argentijnse Boca Juniors verloor maandag op het veld van Estudiantes en is zo voor het eerst sinds eind 2016 leider af in de Argentijnse Primera División.

Het is een tamelijk indrukwekkend record: na de zege tegen eeuwige rivaal River Plate in november 2016, nam Boca de leiding over in de Argentijnse hoogste klasse. 617 dagen lang bleef de 33-voudige kampioen het klassement aanvoeren, met titels in 2017 en 2018 als logisch gevolg. Maandag kwam daar dus een einde aan. Omdat het pas de tweede speeldag van de nieuwe competitie is, moet de club uit Buenos Aires zelfs meteen 10 andere teams boven zich dulden.