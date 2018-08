Uitwijzing Servisch gezin uitgesteld wegens asielaanvraag

Het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Foto: Photo News

De Servische vrouw en haar vier kinderen die in het gesloten centrum in Steenokkerzeel verblijven, worden voorlopig niet gerepatrieerd. Dat meldt de VRT woensdagavond. De repatriëring stond voor donderdag gepland.

Eerder op de dag meldde La Libre dat de vrouw asiel heeft aangevraagd in naam van haar oudste zesjarige dochter, die net als haar broers en zussen in België geboren is. Volgens de Franstalige krant deed ze dat na een eerste poging tot repatriëring woensdagochtend. De moeder weigerde op het vliegtuig te stappen en werd teruggebracht naar het gesloten centrum.

Het gezin zal tijdens de procedure opgesloten blijven, weet La Libre. De aanvraag zou in een versnelde procedure worden onderzocht zodat de maximale opsluitingsduur van vier weken wordt gerespecteerd.