Tram ontspoort op Linkeroever: lange tijd hinder op vier tramlijnen

Antwerpen - Aan de tramhalte ‘Sporthal’ op Antwerpen Linkeroever is woensdagavond een auto dwars over de sporen terechtgekomen, waarna een aanrijding met een tram volgde. De tram is ontspoord. Het tramverkeer liep serieuze hinder op, en die was in heel het stadscentrum voelbaar. De tramchauffeur en de bestuurder van de auto zijn gewond geraakt en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de auto op de sporen belandde, tussen de twee perrons van de opstapplaats, is onduidelijk. “Er is nogal wat chaos en onze mensen proberen zich nu vooral te concentreren op het oplossen van die chaos”, zei Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. Door het voorval waren de premetrostations Meir en Groenplaats tussen 20 uur en 22 uur gesloten.

De tram die ontspoorde, reed richting Antwerpen en kwam door de impact deels op het perron terecht. Brandweer, MUG en De Lijn kwamen snel ter plaatse. De reizigers in de trams uit de andere richting moesten hun reisweg via andere wegen verder zetten. Door het ongeval was er een hele avond lang ernstige hinder op de lijnen 3, 5, 9 en 15.

Update #verstoring #Antwerpen tram 3-5-9-15

Aanrijding met ontsporing thv Blancefloerln

Geen bus 36 meer door Waaslandtunnel (gesloten voor onderhoud)

Pendelbussen tussen P+R Linkeroever (GVA) via Kennedytunnel en knooppunt Zuid#DeLijn — De Lijn (@delijn) 22 augustus 2018

De Lijn splitste tramlijn 3 op in een traject Zwijndrecht - Linkeroever en een traject Merksem - Koninklijkelaan (Berchem). Tram 5 werd eveneens afgeleid naar de Koninklijkelaan, tram 9 naar het Sportpaleis en tram 15 naar Merksem. Om tussen Linker- en Rechteroever te pendelen, konden reizigers bus 36 gebruiken, maar na 20 uur was dat niet meer mogelijk omdat de Waaslandtunnel dan sloot voor werken. De Lijn legde pendelbussen in van P+R Linkeroever naar knooppunt Zuid aan de Brederodestraat.

Omstreeks 22.15 uur kon het tramverkeer eindelijk weer hervatten, al voorspelde De Lijn nog gevolgvertragingen.

Op slecht moment afgedraaide auto wordt tientallen meters meegesleurd & zorgt voor ontspoorde tram. Tramverkeer is weer omzeep. 1 Licht gewonde. No trams voor de komende uren.#DeLijn #verkeer #kapot #Antwerpen #linkeroever @HLN_BE @gva pic.twitter.com/eOrxh7AHi0 — Choim Espantoso Luis (@ChoimEsp) 22 augustus 2018

De beschadigde auto werd vrij snel getakeld, maar het zou nog een hele tijd duren voor de tram weer letterlijk op de rails geplaatst was. Eens dat gelukt was, kon die op eigen kracht wegrijden.

Foto: bfm