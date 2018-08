Hongarije weigert asielzoekers aan Servische grens nog langer voedsel te geven

Volgens verschillende mensenrechtenorganisaties weigert Hongarije nog langer voedsel en water te geven aan asielzoekers die aan de Hongaars-Servische grens stranden. Die maatregel zou een gevolg zijn van het strenge anti-immigratiebeleid van premier Viktor Orban. Onder meer Human Rights Watch heeft de zaak aangekaart bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Volgens Zsolt Zadori, een woordvoerder van het Helsinki-comité in Hongarije, worden vooral Afghaans gezinnen getroffen door de regel. Zadori vertegenwoordigt een vrouw die nu de achtste asielzoeker is geworden aan wie voedsel geweigerd werd. Het eten dat er wel is, is enkel voor kersverse moeders die de borst geven of voor kinderen. Een Hongaarse priester die wilde helpen door zelf eten aan te bieden aan de getroffen volwassenen, werd wandelen gestuurd.

“Het is volkomen inhumaan”, zegt Zadori. “Het doel is om asielzoekers te overtuigen om te vertrekken en om anderen ervan te weerhouden nog naar binnen te willen.” In eerdere zaken kreeg het Helsinki Comité verbodsbeschikkingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waardoor de autoriteiten gedwongen werden wel voedsel te verstrekken.

Anti-immigratiebeleid

Viktor Orban, de rechts-populiste premier van Hongarije, was een van de eerste leiders die een hek bouwde om migranten af ??te weren. In april werd hij herverkozen: “Ik geef geen steun aan een Europese begroting die geld wegneemt bij landbouwers, onderzoek of ontwikkeling, om het aan landen te geven die migranten binnenlaten”, waarschuwde Orban. “Er mag geen cent naar migranten gaan.”

Zijn anti-immigratiebeleid werd al de lucht in geprezen door de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf werd bekritiseerd omdat hij kinderen zonder papieren van hun ouders scheidde en aandrong op een muur aan de Mexicaanse grens.