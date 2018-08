Jozef (94) bewaart familiefoto van 75 jaar oud: “Tijdens de oorlog heb ik vaak tegen die foto gepraat. Ik vond er steun in”

Slechts één persoon op de familiefoto leeft vandaag nog. De foto is dan ook al 75 jaar oud. Jozef Van Coile (94) uit Oostende kreeg hem toe­gestuurd vlak nadat hij als jonge ­kerel naar Duitsland was gestuurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ik moest vluchten voor mijn leven. Het enige wat ik nog had, was mijn portefeuille met die foto.”