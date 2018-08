Dieven gaan aan de haal met defibrillator van school

Geraardsbergen - De defibrillator die aan de buitenmuur van de Middenschool in Geraardsbergen hangt, is gestolen. Directrice Betty Gierts vindt het schokkend dat het apparaat is verdwenen. “Het toestel is vrij toegankelijk voor iedereen, wat net de bedoeling is”, zegt Gierts.

Het gaat om een zogenaamd AED-toestel, een automatische externe defibrillator die levens kan redden bij een hartstilstand. Het werd geplaatst in april 2016 in het kader van een campagne van het Geraardsbergse gemeenschapsonderwijs voor “hartveilige” scholen. Er werden toen 9 AED-toestellen aangekocht en daarvan kwam een aan de buitenmuur van de Middenschool aan de Begijnhofkaai, in het stadscentrum. Voorbijgangers kunnen het gebruiken om zelf in te grijpen in noodsituaties.

“Vorige week stelde onze conciërge vast dat de inhoud is verdwenen, enkel de beveiligingskast hangt nog aan de muur” zegt directeur Gierts. “We vermoeden dat het AED-toestel al eerder was gestolen. We hebben intussen de camerabeelden geraadpleegd maar kunnen nog geen uitsluitsel geven over de dader van deze diefstal. We zagen op de beelden wel al dat voorbijgangers het openstaande deksel van het apparaat dichtmaakten maar wellicht niet opmerkten dat er geen toestel meer in zat.”

Het is overigens niet de eerste keer dat het deksel doelbewust werd opengemaakt zonder de bedoeling om het toestel te gebruiken. “Maar dat ging toen om een kwajongensstreek en we hebben de daders er op aangesproken. Dat bleef zonder verdere gevolgen.”

Maar nu is de AED gestolen en daar kan Gierts geen begrip voor opbrengen. “Het gaat om een investering van 1.700 euro per toestel, momenteel is er geen budget voorzien om dit te vervangen. Het is in elk geval een opdoffer want we doen heel veel om de scholieren vertrouwd te maken met EHBO.” Directeur Gierts heeft intussen de politie gecontacteerd en hoopt dat eventuele getuigen zich alsnog melden.