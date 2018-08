Wie was getuige van aanrijding met lijnbus en wil Thibaut helpen?

De Mazda raakte beschadigd. Foto: IF

Leuven / Lubbeek - Thibaut Michiels uit Lubbeek is op zoek naar getuigen van een incident met een lijnbus woensdagochtend in Kessel-Lo. Na de aanrijding reed de buschauffeur door.

Bij een aanrijding in de buurt van de rotonde aan de Albert Dejonghestraat in Kessel-Lo raakte gisteren omstreeks 9 uur de witte Mazda MX-5 NC van Thibaut Michiels beschadigd. De auto werd geraakt door een uitzwaaiende harmonicabus van De Lijn. Nadien vervolgde de buschauffeur zijn weg. “De kans bestaat dat hij de botsing niet gevoeld heeft door het dempeffect van de harmonica”, aldus Michiels.

Net voor de aanrijding verliet Thibaut de rotonde en reed de Albert Dejonghestraat in. Uit tegengestelde richting kwam de bus aangereden. “De straat is nogal aan de smalle en bochtige kant, dus stopte ik om de bus door te laten. Nadat de bus mij gepasseerd was, hoopte ik dat de chauffeur zou stoppen aan de rotonde zodat ik door kon. Maar dat deed hij niet”, zegt Thibaut.

“Heen en weer gewiebeld”

Tijdens het opdraaien van de rotonde zwaaide de achterkant van de harmonicabus te ver uit en raakte de Mazda. “Ik heb de aanrijding wel gevoeld omdat ik een beetje heen en weer werd gewiebeld”, zegt Thibaut. Nadat hij de nummerplaat van de bus had gezien, zette hij zijn auto aan de kant om de schade op te meten. “Toen ben ik vergeten getuigen aan te spreken.” Via sociale media hoopt hij alsnog enkele passanten te vinden die het ongeval zagen gebeuren.

Bij de politie bevestigen ze de aangifte van een aanrijding met een lijnbus. “We zullen de zaak bekijken met De Lijn”, zegt woordvoerder Nicolas Del Piero van de Leuvense politie.

Wie de aanrijding heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met Thibaut (Facebook) of de politie.