Coach van Gent-tegenstander Bordeaux: “Het is vandaag niet makkelijk om hier trainer te zijn”

Bordeaux treedt donderdag met Eric Bedouet als interim-trainer aan in Gent, voor zijn heenwedstrijd in de play-offs om deelname aan de Europa League. De 64-jarige Bedouet neemt de taken waar van Gustavo Poyet, die op non-actief gezet werd. Volgens Franse media wordt Thierry Henry, assistent bij de Rode Duivels, de nieuwe hoofdcoach van Bordeaux. Daar mochten woensdag tijdens de persconferentie van de Franse club op de vooravond van de wedstrijd tegen AA Gent, geen vragen over gesteld worden.

“Het is vandaag de dag niet gemakkelijk om trainer te zijn van Bordeaux. Ik nam over als interim-coach, maar deed dat niet met veel plezier”, verklapte Bedouet. “Het is nu zo en ik maak er het beste van voor de club, de spelers en mezelf. Zelf heb ik als speler in een carrière van vijftien jaar misschien wel twintig trainers zien passeren. En ik ben niet jong hé. Zo’n trainerswissel is van alle tijden. Over een nieuwe hoofdcoach weten wij echt waar niets. Alles wordt beslist door het bestuur.”

“AA Gent is een goed georganiseerde ploeg. Zij kunnen ook in verschillende systemen spelen. En ze hebben bovendien een heel brede en sterke kern. Reservespelers die bij hen het laatste kwartier ingebracht worden, kunnen ook nog het verschil maken. Bovendien kunnen ze in de match zelf heel snel omschakelen. Het zal geen hapklare brok worden dit AA Gent. Ook onze andere tegenstanders in de Europa League waren sterk, maar La Gantoise schat ik toch nog een categorie hoger in. Ze missen wel ervaring en dat is al duidelijk geworden in het begin van dit seizoen. We hebben dus zeker kansen.”

“Deze match kan een keerpunt worden. Ik hoop het althans. Slagen wij erin door te stoten naar de poules, dan zijn we misschien vertrokken. Mijn voltallige kern is fit. Een klein beetje roteren is wel aan de orde. Er wacht ons met de twee matchen tegen Gent en Monaco een zwaar en druk programma.”