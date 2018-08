Vincent Kompany blijft bij Rode Duivels: “Nooit genoot ik meer van voetbal”

Eindelijk duidelijkheid: Vincent Kompany (32) gaat ook de komende jaren door als Rode Duivel. Dat was na het WK geen zekerheid meer, want de verdediger sukkelde de afgelopen jaren zo vaak met blessures dat het soms leek alsof de opeenvolging van wedstrijden hem te veel werd.

Maar vandaag vierde Kompany tien jaar bij zijn Engelse club Manchester City – op 22 augustus 2008 tekende hij zijn eerste contract bij The Citizens – en de aanvoerder plaatste een boodschap op Instagram. “Nooit genoot ik meer van voetbal dan vandaag. Nooit was ik meer gemotiveerd om door te gaan en bij te dragen aan het toekomstige succes van deze mooie club Man City. Dat geldt ook voor mijn geliefde vaderland, België.”

Zo is meteen ook duidelijk dat Vincent Kompany beschikbaar is voor de interlands begin september tegen Schotland en IJsland en dat hij met de nationale ploeg naar het EK 2020 wil. Ook Marouane Fellaini en Moussa Dembélé ­insinueerden tijdens het WK dat ze dachten aan stoppen bij de Duivels, maar bij hen is er nog geen klaarheid.