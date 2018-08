Dankzij tip van alerte buur kan politie cannabisplantage oprollen

Aalst - Bij een inval in een krantenwinkel aan de Moorselbaan ontdekte de politie gisteravond een cannabisplantage. Dat gebeurde na een tip van een buurtbewoner. Vier verdachten zijn opgepakt, een vijfde was gisteravond nog op de vlucht.

Nadat ze een tip had gekregen van een alerte buurt, viel de politie gisteren omstreeks 19 uur binnen in een krantenwinkel aan de Moorselbaan. De agenten troffen er een cannabisplantage aan, die werd onderhouden door een vijftal personen. De kwekers sloegen op de vlucht, maar al snel kon de politie er vier inrekenen. De vijfde kon ontkomen.

Het gaat om allochtonen die oorspronkelijk niet uit Aalst afkomstig zijn. De vier verdachten werden gisteren ondervraagd en aangehouden. De eigenaar van de krantenwinkel is momenteel geen verdachte, maar zal ook de nodige vragen krijgen.

Hoeveel en wat voor drugs er precies in beslag genomen zijn, was gisteravond nog onduidelijk.

Achteraan de woning bevond zich een grote garage waar waarschijnlijk de planten geteeld werden. Een aanzienlijk deel zou klaargestaan hebben in een vrachtwagen om te vervoeren toen de politie er binnenviel.

“Geen amateurs”

“Het waren alleszins geen amateurs”, zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). “Ze gebruikten een heel professionele installatie om de planten te kweken. Ik ben blij dat het een buurtbewoner in het BIN-netwerk was die deze cruciale tip heeft gegeven. Het bewijst dat deze netwerken hun nut hebben. Deze sociale waakzaamheid is een belangrijke stap in onze strijd tegen de misdaad. Ze blijkt ook echt nodig. Want waar je vroeger dergelijke plantages doorgaans alleen tegenkwam in plattelandsdorpen, blijken ze nu ook meer en meer op te duiken in onze steden. Ik ben alleszins tevreden dat we de criminaliteit opnieuw een serieuze slag hebben kunnen toedienen.”