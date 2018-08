Vele helpende handen voor rolstoelgebruiker Claudy

Ronse - Claudy Beuserie, die zonder rolstoel zit nadat die gestolen werd uit de auto van zijn zoon, krijgt hulp uit vele hoeken. Zijn verhaal heeft veel mensen geraakt.

Dinsdag kon u in Het Nieuwsblad het verhaal van Claudy Beuserie lezen. De man is na een ongeval al jaren slecht ter been. Onlangs kreeg hij de diagnose kanker, met uitzaaiingen. Toch proberen zijn vrouw Carine en zijn kinderen er het beste van te maken. In de nacht van 11 op 12 augustus hadden ze een grote tegenslag. Claudy’s rolstoel werd gestolen uit de auto van zijn zoon en hij kan maar een nieuwe krijgen in 2021. Het verhaal raakte veel mensen. “Er is een vereniging die ons wil helpen, net als een muziekgroep” zegt dochter Stefanie.

“Er zijn al verschillende mensen die gestort hebben en we mogen spaarpotten zetten in verschillende winkels in Ronse. De rolstoel is aangepast aan papa, bepalen hoeveel hij juist kost is moeilijk. Een zitkussen op zijn maat kost 300 euro extra, een rugkussen idem. Zijn scooter hebben we tweedehands gekocht, maar de batterijen zijn aan vervanging toe. Die kosten 500 euro. We zijn heel blij dat de mensen ons willen steunen.”