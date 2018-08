Fietser doet lugubere ontdekking tijdens tochtje

Galmaarden / Vollezele - De gemeentearbeiders hebben woensdag een vuil werkje mogen opknappen. Langs de Crijnemstraat in Vollezele merkte een fietser een gedumpte schapenkop en daarnaast twee vuilniszakken met poten erin op.

De Crijnemstraat is populair bij voetgangers en fietsers en ligt langs B&B Hof ter Haegen. Woensdag vond een fietser er twee vuilniszakken met daarin schapenpoten en ernaast een schapenkop. Hij verwittigde onmiddellijk de gemeente. “Drie uur werk voor een ploeg van twee mannen. Schandalig dat dit nog steeds gebeurt na alle inspanningen die we doen als gemeente om sluikstorten tegen te gaan. Ook in de Heystraat werden trouwens onder andere een betonpaal, emmers, twee treinbilzen en autobanden gevonden”, zegt burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). Toen het gemeentepersoneel de kop ging ophalen, bleek dat ze geen oormerk of neusring had. Dat kan op illegale slachting wijzen, zeker tijdens het Offerfeest. “Het is al eerder gebeurd dat kadavers werden gevonden, maar zo'n schapenkop is wel uitzonderlijk”, zegt Anja Muylaert van de Milieudienst. Burgemeester Deneyer dient klacht in tegen onbekenden.