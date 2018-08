Na 20 jaar kan men eindelijk naam kleven op de moordenaar van Nicky (11), nu hem nog vinden: “Hij heeft zichzelf getraind om dagenlang in de natuur te overleven”

Na 20 jaar kan het ­Nederlandse gerecht eindelijk een naam plakken op de moordenaar van de 11-jarige Nicky Verstappen, een scoutsjongen die in 1998 stierf. Maar het wordt nog een hele klus om de gezochte Jos Brech (55) te pakken te krijgen. De Nederlander is een survival-expert. Het ­gerecht vreest dat hij al sinds ­februari ondergedoken zit in de Franse Vogezen.

Jos Brech is een eenzaat. Een man die liever in zijn eentje in de natuur wandelt, dan dat hij zich onder de mensen moet be­geven. “Een stille, introverte man. Op zich een heel aardige man, maar iemand ...