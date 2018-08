COMMENTAAR. Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Hoe moeilijker, hoe meer kans op slagen”

Is het toeval dat Brandon ­Mechele het enige eigen jeugdproduct van Club Brugge is dat een vaste basisplaats heeft? Als je leest wat Jean Kindermans, hoofdopleidingen van Anderlecht, en Pascal De Maesschalck, jeugdcoördinator bij Club Brugge, verderop in de krant vertellen alvast niet. Ze verklaren het feit dat de jongeren bij Anderlecht meer en vooral sneller doorbreken dan bij Club Brugge onder meer aan de hand van hun achtergrond. “Elke keer op straat moeten tonen dat je de beste bent, dat vormt een speler,” zegt Kindermans. “De taal die voetballers op straat opdoen, is vaak harder. En eelt heb je nodig als je wil slagen”, aldus De Maesschalck.