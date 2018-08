Volgens de regels van het beleggen zou de goudprijs moeten stijgen, maar het tegendeel gebeurt. Wat is er aan de hand?

In tijden van groeiende onzekerheid vluchten beleggers in goud. Althans, dat was de regel tot voor kort. Want de laatste tijd daalt de goudprijs alleen maar. Nochtans ontbreekt het niet aan onzekerheden wereldwijd, zoals de escalerende handelsoorlogen van Donald Trump, valuta­perikelen en moeizame brexit­onderhandelingen, om er maar ­enkele te noemen.

“Bij internationale politieke onzekerheid zal de prijs van goud meestal stijgen.” Het is een basisregel in het handboek voor beleggers. Op de overheidswebsite Wikifin, met informatie over financiële zaken ...