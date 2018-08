Imke Courtois praat over haar eerste liefde: “Hij was 18, ik 13”

Over het liefdesleven van voetbalster en analiste Imke Courtois (30) kom je zelden of nooit iets te weten, maar daar brengt Bruno Wyndaele vanavond verandering in. Courtois vertelt dat ze liefst vijf jaar wachtte op haar eerste vriend, omdat hij achttien was en zij amper dertien toen ze verliefd op hem werd.

Eigenlijk zit Imke Courtois gewoon in Noord-Ierland te zaalvoetballen met de nationale ploeg, maar dankzij de wonderen der techniek zit de voetbalanaliste vanavond ook gewoon in de zetel bij Bruno Wyndaele. Daar vertelt Courtois een opvallend romantisch verhaal over haar eerste vriendje. Ze werd op haar dertiende verliefd, maar er was één probleem: haar droomjongen was al achttien. Geduld is een schone zaak, wordt gezegd, dat hoef je Courtois niet te vertellen: “Ik was te jong en ik moest wachten. Dat is een lang verhaal geweest in mijn jeugd.” De relatie zou vijf jaar duren, maar sprong alsnog af. “Het was nóg mooier geweest als we ook nog getrouwd waren en kinderen hadden gekregen, maar het bewijst wel dat ik het leuk vind om me eindeloos lang te verliezen in de liefde.”

Over haar huidige liefdesleven is Imke Courtois minder spraakzaam. Toen schrijver Herman Brusselmans in juni in een Nederlandse praatprogramma toeterde dat Courtois een relatie had met een trainer die bij ons actief is in eerste klasse, maakte ze in onze krant duidelijk dat niemand daar zaken mee had: “Ik kan begrijpen dat mensen graag willen weten wie ik ben, of ik een partner heb. Maar ik hou mijn privéleven graag voor mezelf. Ik vind dat heel weinig mensen daar iets over hoeven te weten. Het is niet dat ik het fanatiek afscherm. Ik ga me heus niet verstoppen als ik met mijn partner naar een film zou gaan kijken. Maar ik leef mijn leven en heb geen zin om dat op de cover van een blad te zien staan.”

Somber kantje

Bij Bruno Wyndaele vertelt Courtois dat ze ook een somber kantje heeft: “Ik ben een vrolijk persoon, maar ik heb zeker mijn kwetsbare momenten. Ik zal in schoonheid ook altijd wat verdriet voelen. Ik zie mijn ouders nu ouder worden. Vreselijk. Ik kan stilstaan bij het idee dat dingen vergankelijk zijn. Dan zie ik iets moois en dan weet ik dat het ooit voorbij kan zijn.”

In de uitzending brengt Courtois ook Karen Meeus mee, haar jeugdvriendin met wie ze jarenlang voetbalde bij de Red Flames en die ook in Noord-Ierland zit voor het zaalvoetbal. De Belgische dames wonnen hun eerste match met 3-4 van Noord-Ierland.

