Mario-time voor mevrouw Witsel

Terwijl haar man doelpunten maakt voor Borussia Dortmund, speelt mevrouw Witsel in Japan levensechte Mario Kart. Tijdens haar vakantie in Tokio trok Rafaella Szabo een Mario Bros-plunje aan en zette ze zich in een kart om door de stad te racen. Dat is tegenwoordig blijkbaar erg hip, want ook Dries Mertens deed eerder deze zomer tijdens zijn vakantie hetzelfde, als was de pocketspits toen verkleed als Luigi.