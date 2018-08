CLUBNIEUWS. “Hallucinant salaris” voor Rezaei, nieuwe toptransfer op komst voor Club en ook Anderlecht roert zich

Club Brugge is druk bezig met het spenderen van de miljoenen die het eerder deze week ving voor Limbombe en Diaby. Nadat Rezaei gisteren werd vastgelegd voor een recordbedrag en een “hallucinant salaris” - dixit Mehdi Bayat - is ook de Marokkaanse international Amrabat op komst. Anderlecht maakt ondertussen werk van versterking in de defensie. En wie wint nu eigenlijk de strijd om Sander Coopman. Lees hier uw bijzonder stevige portie clubnieuws.

CLUB BRUGGE. Rezaei zondag al tegen Anderlecht?

Jelle Vossen is drie weken out, Wesley Moraes is nog tot half september geschorst. Speelt Club Brugge zondag tegen Anderlecht al met zijn nieuwe centrumspits Kaveh Rezaei? Hij heeft wel wat last van zijn knie, maar hem speelklaar en speelgerechtigd krijgen voor de topper moet zeker lukken.

Club deed heel wat moeite om de transfer gisteren rond te krijgen. Het had de aanvaller al een contract voorgelegd van vier seizoenen met een héél mooi jaar­salaris, maar Charleroi wilde zijn spits niet zomaar lossen. “Aangezien we niet breed zitten in ons offensieve compartiment moet er boter bij de vis komen”, stelde Charleroi-manager Mehdi Bayat in Le Soir. “Op sportief vlak was er bij ons geen enkele bereidwilligheid om ­Rezaei te ­laten gaan, maar Club biedt hem een hallucinant salaris. Hier was hij al een grootverdiener, maar dat ­verbleekt nog met wat hij in Brugge kan verdienen.”

Kaveh Rezaei (26) komt over van Charleroi voor 5 miljoen euro plus bonussen én nog een percentage op doorverkoop. Daarmee stoot de Iraanse goalgetter als duurste Club-aankoop ooit Koen Daerden en Hans Vanaken met hun 4 miljoen euro van de troon. Tegelijkertijd wordt hij ook de duurste transfer tussen twee Belgische clubs.

LEES MEER. Waarom Club Brugge zo veel geld neertelt voor Rezaei: de spits zonder zwakke punten.

CLUB BRUGGE. Ook Amrabat (Feyenoord)op komst voor 2 miljoen

Amrabat (rechts) Foto: VI Images / Jeroen Putmans

Er zit bij Club nog een mooie naam in de pijplijn. Zo valt te horen dat de Bruggelingen momenteel praten met Sofyan Amrabat, een 22-jarige centrale middenvelder van Feyenoord, en dat een deal van 2 miljoen euro vandaag kan beklonken worden. De Marokkaanse international geniet ook interesse van het Portugese Sporting en de Duitse clubs Mainz 05 en Nürnberg, maar heeft een voorkeur voor Brugge omdat hij dicht bij Nederland wil blijven voetballen.

Langer bij Feyenoord blijven is sowieso geen optie voor hem. Nochtans kwam Amrabat pas ­vorig seizoen over naar de Kuip toen hij Utrecht verliet voor 4 miljoen euro, maar bij de Rotterdammers wierp hij zich nooit op tot een vaste basisspeler. De middenvelder mocht wel 31 keer meedoen – ook in de Champions League –, maar meer dan eens werd hij vervangen of was hij slechts invaller. Toch ging hij met Marokko naar het WK en daar mocht hij aantreden tegen Iran.

ANDERLECHT. Anderlecht volgt situatie Bjelica

Nu KV Oostende Laurens De Bock aantrok, kan Aleksandar Bjelica nog vertrekken. Volgens KVO meldde er zich nog geen geïnteresseerde club, maar in de wandelgangen klinkt wel dat Anderlecht de situatie van de Servische linkspoot volgt. Paars-wit heeft voor zijn linkerflank wel Cobbaut en Saief, maar die zijn allebei geblesseerd en een linksvoetige verdediger is nog welkom.

De kansen van Prince-Désir Gouano (26) stijgen om de nieuwe rechtsvoetige verdediger van RSCA te worden. De Fransman van Amiens weigert al sinds maandag te trainen en zou ook verstek geven voor de wedstrijd van zaterdag tegen Stade Reims. Zo zet hij zijn club onder druk om toe te geven aan het bod van Anderlecht.

KV OOSTENDE. Iedereen wil Coopman

Sander Coopman (23) van Club Brugge is gegeerd. Zowel KV Oostende, Antwerp, Charleroi als Kortrijk wil de spelverdeler. Hugo Broos, de sportief directeur van KVO, probeert hem te overtuigen. KV Oostende zoekt alleen nog een nummer 10. Het polste Stephane Omeonga van Genoa, maar Sander Coopman staat bovenaan het lijstje. Maar kan de kustploeg financieel concurreren met Antwerp of Charleroi? “We kunnen Coopman maar een contract bieden aan onze voorwaarden”, aldus Broos. “Dan is het aan de speler om te beslissen of hij elders meer geld wil verdienen. Maar hij moet ook eens nadenken. Hier komt hij naartoe om – bij wijze van spreken – titularis te zijn in zijn eerste match. De kans om de patron te worden zal hij krijgen.”

KV KORTRIJK. Huur van Charisis

KV Kortrijk huurt Charis Charisis met aankoopoptie van PAOK Saloniki. De middenvelder was vorig seizoen nog basisspeler bij STVV.

EUPEN. Nieuwe spits van PSG B

Eupen huurt spits Samuel Essende (20) van PSG B. Ook de huur van KVO-verdediger Rocky Bushiri werd afgerond.

RACING GENK. Belangstelling voor Samatta

Ally Samatta, spits van Genk, geniet belangstelling van Bordeaux.

RACING GENK. Luminus Arena vanavond minstens voor de helft gevuld

Voor de wedstrijd van vanavond tegen Brondby stond de teller gisteravond op ruim 11.000 verkochte tickets. De ­Luminus Arena zal dus minstens voor de helft gevuld zijn. Late beslissers kunnen vandaag ­tussen 10 en 12 uur nog terecht in de ticketshop, de loketten zijn geopend vanaf 18.30 uur. ­Abonnees betalen 10 euro, niet-abonnees betalen 20 euro. Onder de 16 jaar betaal je de helft.

KAA GENT. Bronn en Kvilitaia zijn terug

Dylan Bronn en Giorgi Kvilitaia vierden vanavond hun wederoptreden bij de beloften van AA Gent. Voor Bronn meteen zijn eerste optreden nadat hij tijdens de WK-groepswedstrijd tegen de Rode Duivels met een knieblessure uitviel. Giorgi Kvilitaia is dan weer volledig hersteld van een knieblessure die hij opliep bij zijn vorige club Rapid Wenen. Kvilitaia was meteen goed voor twee doelpunten en twee assists in het oefenduel tegen tweedeprovincialer Lembeke.

ANTWERP. Buta hervat groepstraining

Bij Antwerp misten Batubinsika, Yatabaré, Govea en Borges gisteren de training. Voor Yatabaré (kneuzing op het linkerdijbeen) komt de match tegen Cercle zeker niet in het gevaar. Govea moest om administratieve redenen verstek geven. Borges (kuit) trainde dan weer niet uit voorzorg. Wel opnieuw van de partij: Aurélio Buta. Na zijn voetblessure mocht de Portugees voor het eerst aansluiten bij de groep. Al heeft hij nog een lange weg te gaan.

STANDARD. Onyewu op bezoek

Ex-Rouche Oguchi On­yewu (36) bracht gisteren een bezoekje aan Standard. De Amerikaanse verdediger speelde tussen 2004 en 2009 178 matchen voor Standard. Het weerzien met trainer Michel Preud’homme, onder wie hij in 2008 de Belgische titel veroverde, was dan ook bijzonder hartelijk.

Verder trainde iedereen gisteren bij de Luik­enaars. Alleen de nog altijd geblesseerde Maxime Lestienne (hamstring) bleef aan de kant.

LOKEREN. Michel vier tot zes weken buiten strijd

Middenvelder Julian Michel werd succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Franse middenvelder staat vier tot zes weken aan de kant. Djordje Jovanovic liep in de oefenmatch tegen Waasland-Beveren een lichte verrekking op aan de hamstrings. Ari Skulason, die uit voorzorg na twintig minuten het veld verliet, trainde wel mee. De Lokerse beloften verloren maandagavond hun tweede competitiematch op het veld van Cercle Brugge met 2-1.

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah en Badibanga weer fit

De spelers die dinsdag de oefenwedstrijd tegen Lokeren wonnen, kregen gisteren een recuperatietraining voorgeschoteld. Badibanga bleef in die wedstrijd tijdens de rust in de kleedkamer na een trap op de enkel, maar gisteren trainde de flankaanvaller alweer gewoon mee. Ook Ampomah trainde mee met de groep. De Ghanese flankaanvaller ging zaterdag tegen STVV uit voorzorg naar de kant met een lichte blessure.