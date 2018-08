“Noord-Korea zet ontmanteling van lanceerbasis stop”

Pyongyang heeft de ontmanteling van een belangrijk lanceerstation van satellieten stopgezet. Dat zegt 38 North, een monitoringwebsite die toeziet op de ontwikkelingen in Noord-Korea, op basis van nieuwe satellietbeelden.

Het gaat om de site in Sohae, in de westelijke provincie Pyongan-pukto, die sinds 2012 de belangrijkste lanceerbasis is van het land. In juli meldde het in de Verenigde Staten gebaseerde 38 North dat onder meer het hoofdgebouw waar draagraketten worden geassembleerd, en een nabijgelegen gebouw waar motoren voor zowel ballistische als draagraketten worden ontwikkeld, werden afgebroken.

Woensdag meldt de expertengroep op basis van nieuwe satellietbeelden van 16 augustus dat er sinds 3 augustus “geen beduidende ontmantelingsactiviteiten” meer hebben plaatsgevonden. Een groot aantal gebouwen blijft intact, terwijl de al afgebroken onderdelen opgestapeld blijven liggen op de site. 38 North zegt dat het moeilijk is om af te leiden of Pyongyang de basis effectief ontmantelt, dan wel wijzigingen doorvoert aan de gebouwen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was tijdens zijn ontmoeting op 12 juni met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore akkoord gegaan om Noord-Korea te denucleariseren. Volgens experten bleef het akkoord echter te vaag en is het onduidelijk hoe en tegen welke deadline de nucleaire ontwapening tot stand moet komen.