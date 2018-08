Meisje in kritieke toestand in Australisch asielcentrum Nauru

Een meisje van zeventien jaar verkeert sinds donderdag in kritieke toestand in het Australische asielcentrum op het eiland Nauru. Ze weigert al drie weken te drinken of te eten, bericht The Guardian Australia. De situatie is “gevaarlijk chaotisch” in Nauru, zegt een overheidsbron. Verschillende andere kinderen zijn zwaar ziek of gewond. Woensdag probeerde een twaalfjarige zich in brand te steken.

Drie verschillende artsen op het eiland raadden aan dat het meisje snel zou opgenomen worden in een ziekenhuis in het buitenland. Hun diagnose luidde dat ze symptomen heeft van een zware depressie en het ‘berustingssyndroom’, een soort comateuze en apathische reactie op een trauma.

Woensdag probeerde een ander meisje van twaalf jaar zich in brand te steken, na verschillende zelfmoordpogingen. Mensen uit haar omgeving konden haar redden, maar het kind is gewond en ligt in een ziekenhuis op Nauru. Een psycholoog raadde twee weken geleden aan dat ze naar Australië gebracht zou moeten worden.

Dinsdag werd een jongen van twaalf jaar, die al twintig dagen weigerde te eten en te drinken, naar een Australisch ziekenhuis in Brisbane gebracht. Hij woog nog maar 36 kilo.

Epidemie

In Nauru zitten 117 minderjarige vluchtelingen gevangen. Verschillende bronnen uitten al hun ongerustheid over een “besmetting” van kinderen die zichzelf verminken, zich van het leven beroven en in hongerstaking gaan.

Verschillende andere jongeren in Nauru kampen met het berustingssyndroom, een toestand die voor het eerst werd vastgesteld bij jonge vluchtelingen in Zweden begin jaren 2000. De kinderen tonen geen wil meer om te leven. In die lethargische toestand reageren sommigen nauwelijks nog op externe prikkels.

Australië staat erom bekend om op rigide manier vast te houden aan zijn migratiebeleid. Het officiële doel ervan is om de ongecontroleerde en gevaarlijke migratie per boot tegen te gaan, al schuilen er volgens critici ook raciale motieven achter. Wie onderschept wordt, komt terecht in detentiecentra op eilanden in de Stille Oceaan, Nauru of Manus. Daar wordt hun asielaanvraag vervolgens behandeld, al krijgen ze geen enkel uitzicht op Australische papieren. De internationale gemeenschap heeft geregeld kritiek op de levensomstandigheden ter plaatse. Migranten zitten er vaak jaren vast.