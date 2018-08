Unicef zoekt meer geld voor onderwijs van Rohingyakinderen

Een jaar nadat een enorme uitstroom van Rohingya’s uit Myanmar naar Bangladesh op gang kwam, waarschuwt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in een rapport voor de sombere toekomst die de kinderen in de vluchtelingenkampen tegemoet gaan. In 2018 lanceerde Unicef een oproep tot fondsenwerving van 28 miljoen dollar om de onderwijsacties voor de Rohingyavluchtelingen te ondersteunen. Tot nu werd slechts iets meer dan 50 procent van dat bedrag ingezameld.

“Als we niet nu investeren in onderwijs, dan lopen we het risico op een verloren generatie van Rohingyakinderen. Ze zullen niet over de vaardigheden beschikken die ze nodig hebben om met hun situatie om te gaan en ze zullen niet in staat zijn om bij te dragen aan hun gemeenschap wanneer ze terugkeren naar Myanmar”, zegt Edouard Beigbeder, directeur van Unicef in Bangladesh.

Onderwijs regelen voor de plotselinge instroom van vele tienduizenden kinderen was een grote uitdaging voor Unicef en zijn partners: in juli 2018 waren zo’n 1.200 leercentra operationeel, bijna 140.000 kinderen maken daar gebruik van. Er is echter geen afgestemd curriculum, klaslokalen zijn vaak overvol en de beschikbaarheid van drinkbaar water en andere faciliteiten ontbreekt vaak. Een nieuw scholingsstelsel om kinderen kwaliteitsvoller onderwijs te bieden – zowel lezen, taal, rekenen als life-skills – wordt nu ontwikkeld.

Het rapport vraagt aan de regering van Myanmar om te zorgen voor bescherming van Rohingyakinderen en andere etnische groepen, en om condities te creëren waarin de vrijwillige terugkeer van de vluchtelingen naar hun vroegere gemeenschappen op een veilige en waardige manier kan gebeuren.