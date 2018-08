Kinderarts schetst somber beeld van gesloten asielcentrum: “Kinderen worden iedere minuut herinnerd aan hun uitzetting”

De kinderen die samen met hun moeder in gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel zitten, zijn aangedaan door hun opsluiting. Dat zegt kinderarts Paulette De Backer in La Libre Belgique na een plaatsbezoek.

“Ze worden er iedere minuut aan herinnerd, door de landende vliegtuigen, dat hen uitzetting te wachten staat”, zegt de verantwoordelijke van de spoeddienst van het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel. De kinderen zijn geboren in België en hebben nog nooit een voet in Servië gezet. De kinderarts maakt zich zorgen over wat er met hen in Servië zal gebeuren.

“Die kinderen hebben een reeks trauma’s: de arrestatie door de politie ‘s ochtends, de opsluiting, de isolatie van hun omgeving. Ze ondervinden een gevoel van afwijzing, onrechtvaardigheid, een gebrek aan vertrouwen in volwassenen en de samenleving. (...) Dat alles is uiterst rampzalig en dat is aan hen te zien, zelfs al na enkele dagen.”

Volgens De Backer is psychologische begeleiding noodzakelijk op korte en lange termijn. “Die had er eigenlijk al moeten zijn. Deze trauma’s kunnen gevolgen hebben voor hun cognitieve ontwikkeling, hun leercapaciteit, hun socialisatie en zelfs hun groei.”