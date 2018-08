Argentijnse senaat laat huiszoekingen bij oud-presidente toe

In Argentinië heeft de Senaat woensdag het licht op groen gezet voor huiszoekingen bij oud-presidente Cristina Kirchner. Het voormalige staatshoofd wordt verdacht in een grootschalig corruptieschandaal tijdens haar ambtstermijn (2007-2015).

De 67 aanwezige senatoren (van de 72) keurden de vraag van rechter Claudio Bonadio unaniem goed. Hij mag nu huiszoekingen laten uitvoeren in de drie woningen van Kirchner. Eén daarvan staat in de hoofdstad Buenos Aires, de andere twee liggen in Patagonië. De goedkeuring van de Senaat was nodig omdat Kirchner als zittend senator parlementaire onschendbaarheid geniet.

Kirchner, lid van de peronistische politieke partij Partido Justicialista, spreekt zelf van een “politieke vervolging” door president Mauricio Macri van de conservatieve partij PRO. Haar advocaat deed de stemming in de Senaat woensdag af als “een mediashow”.

Op 13 juni had Bonadio Kirchner al ontboden voor verhoor, maar de oud-presidente weigerde te antwoorden op zijn vragen. Ze gaf hem enkel een schriftelijke verklaring waarin ze de nietigverklaring van de procedure eist.

Kirchner is in opspraak gekomen omdat ze tijdens haar ambtsperiode hoge sommen aan steekpenningen zou hebben aanvaard, met name van bedrijven uit de bouwsector. Bonadio ondervroeg in het onderzoek al meer dan twintig bedrijfsleiders, van wie een groot deel bewarende verklaringen aflegden, vaak om zelf een straf te vermijden of strafvermindering te krijgen.