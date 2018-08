Al 25 verdachten opgepakt na “aanslag” op Venezolaanse president Maduro

Na de vermoedelijke mislukte aanslag begin augustus met drones op de Venezolaanse president Nicolas Maduro zijn in totaal al 25 verdachten opgepakt. Dat heeft procureur-generaal Tarek William Saab woensdag bekendgemaakt. Daarnaast worden ook nog 18 verdachten gezocht. “Sommigen zijn op de vlucht in Colombia, anderen in Peru en nog anderen in de Verenigde Staten”, klinkt het.