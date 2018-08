Robbe De Hert in jury van nieuw Antwerps kortfilmfestival

Antwerpen -

Op zaterdag 25 augustus vindt in het Antwerpse Filmhuis Klappei de eerste editie plaats van “Night of the Short Film”, een internationaal kortfilmfestival. In de jury zitten Antwerps regisseur Robbe De Hert, Patrick Van Laer (filmsalon.be) en Constant Hoogenbosch (Movie Machine). Er nemen 24 geselecteerde kortfilms deel.