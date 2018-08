Krachtige tyfoon nadert Japan

De krachtige tyfoon Cimaron verplaatst zich donderdag richting het westen van Japan. De weerkundigen waarschuwen de inwoners voor modderstromen en overstromende rivieren.

Cimaron is de 20ste tyfoon van het seizoen en zal naar verwachting donderdagavond lokale tijd aan land zal komen op het eiland Shikoku. Volgens het Japanse Meteorologisch Agentschap kan de storm golven tot elf meter hoog met zich meebrengen in de buurt van Shikoki en Kansai, dat gelegen is in het zuidelijke deel van het eiland Honshu.

Donderdagochtend werden tientallen vluchten geannuleerd, net als enkele treinen en veerboten. Om acht uur lokale tijd (1 uur in de nacht van woensdag op donderdag bij ons) bevond de tyfoon zich ten zuiden van Japan, en verplaatste hij zich aan een snelheid van 35 kilometer per uur. Dat ging gepaard met winden die maximumsnelheden van 216 kilometer per uur haalden.

De weerautoriteiten voorspellen tegen vrijdagochtend 800 millimeter regen voor Shikoku en 600 millimeter voor Kansai en de prefectuur Mie.