Thibaut Courtois houdt Gareth Bale van lekker doelpunt met een sublieme parade

Zondag stond hij nog niet in doel bij Real Madrid, maar daar kan komend weekend wel eens verandering in komen. Op videobeelden is namelijk te zien dat Thibaut Courtois indruk maakt op training bij De Koninklijke. Zo redde hij een staalharde volley van Gareth Bale op sublieme wijze. Ook Marco Asensio hield hij van een fraaie goal met een redding.

De save op de bal van Bale:

Enorme respuesta de Courtois para negarle el gol a Bale en la práctica del Real Madrid. pic.twitter.com/Gwjjl5uogN — EnLas18 (@enlas18) 22 augustus 2018

Meer trainingsbeelden, met de save op de knal van Asensio vanaf 1:06: