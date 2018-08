Meer bezoekers voor Kinepolis in eerste semester door Canadese overname

De Belgische bioscoopgroep Kinepolis heeft in het eerste semester van dit jaar 17,1 miljoen bezoekers over de vloer gekregen, 45,1 procent meer dan in de eerste helft van 2017. Dat is vooral te danken aan de expansie van de groep in Canada en Nederland. In België daalde het aantal bezoekers immers met -1,8 procent, van 3,96 miljoen bezoekers naar 3,88 miljoen, onder meer door het warme weer en het WK voetbal. Dat meldt Kinepolis donderdag voorbeurs.

In een persbericht stelt CEO Eddy Duquenne dat de resultaten in het eerste semester van dit jaar sterk werden beïnvloed door de expansie. “Onze recente acquisities, met name de acquisitie van het Canadese Landmark Cinemas en de Nederlandse NH Bioscopen, hebben geleid tot een sterke toename van het aantal bezoekers en de totale opbrengsten”, klinkt het.

De expansie buiten beschouwing gelaten, tekende Kinepolis in de meeste Europese landen een daling van het aantal bezoekers op. Dat komt door “het minder succesvolle filmaanbod in het tweede kwartaal, een uitzonderlijk lange periode van onafgebroken warm weer en het WK voetbal”.

De totale opbrengsten van de bioscoopgroep stegen met 38,5 procent tot 221,8 miljoen euro. De opbrengsten uit de verkoop van tickets, dranken en snacks namen toe met 46,2 procent en stegen dus sneller dan het bezoekcijfer.

De courante ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 18 procent tot 51,9 miljoen euro. De netto courante winst steeg met 13,6 procent tot 18,7 miljoen euro. De bioscoopgroep heeft in totaal vandaag wereldwijd 95 bioscopen in haar portefeuille (waarvan 45 in eigendom), goed voor 833 schermen en meer dan 180.000 zitplaatsen.