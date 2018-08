Real Madrid gaat nog één “ultieme poging” wagen om Hazard te kopen en heeft daar een “goede reden” voor

“Het zou vreemd zijn als ik nu nog zou vertrekken en er geen vervanger gehaald kan worden”, zei Eden Hazard afgelopen weekend. En toch zou Real Madrid nog een ultieme poging willen wagen om de Rode Duivel weg te kopen bij Chelsea.

Het is The Mirror dat het (wilde) gerucht de wereld instuurt. De Engelse krant beweert dat De Koninklijke onder druk staat nu het einde van de transfermarkt nadert en buiten Thibaut Courtois nog geen grote naam werd binnengehaald. Beter gezegd: een waardige vervanger voor de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo, goed voor vijftig doelpunten per seizoen bij Los Blancos.

“De interesse van Real is onderdeel van een groter plan om Hazard naar Madrid te krijgen”, beweert The Mirror. “De club wil bewijzen hoe erg het hem wil en hoe graag het Eden Hazard als een toekomstige Galactico ziet.”

Dat is genoteerd maar de kans dat Hazard effectief nog richting Madrid trekt, is echter nihil. Chelsea heeft geen intentie om zijn sterspeler te verkopen, zeker aangezien de Engelse transfermarkt gesloten is en er dus geen vervanger gehaald kan worden. Dat zei Hazard afgelopen weekend zelf.

Chelsea gaat intussen wel een nieuwe poging ondernemen om Hazard een nieuw, fel verbeterd contract aan te bieden. Zo kan het zijn financiële belangen veiligstellen als Hazard volgende zomer zijn laatste contractjaar ingaat. Hazard weigerde vorig seizoen een contractverlenging bij Chelsea die hem tot 300.000 pond (334.000 euro) per week had kunnen opleveren. Ook deze keer lijkt Hazard niet van plan snel toe te happen. Hij wil al zijn opties openhouden en gaf al meermaals aan dat hij na zes (en straks zeven) seizoenen Chelsea voor iets anders wil kiezen.