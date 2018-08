Coach van Thaise voetballertjes die vastzaten in grot spreekt voor het eerst: “Ik wist meteen dat we vastzaten”

De Thaise voetbalcoach die samen met twaalf spelertjes vastzat in een grot heeft voor het eerst een interview gegeven. “Ik wist meteen dat we vastzaten”, vertelt hij aan ABC News. “Ik probeerde hen rustig te houden.”

De coach vertelde hoe ze overvallen werden door de moessonregens en hoe snel het water steeg. De coach en het team gingen ervan uit dat het uitstapje niet langer dan enkele uren zou duren, meer dan een touw, een zaklamp en reserve batterijen hadden ze niet bij. Door de hevige regen steeg het water pijlsnel. In een mum van tijd zaten ze vast. “Ik heb meteen aangeboden om te duiken, in de hoop een uitweg te kunnen vinden. (...) We hebben het touw gebruikt dat we meegebracht hadden.” Hij bond het touw om zijn middel en vroeg aan de drie grootste jongens om het stevig vast te houden. “Ik vertelde hen dat ze me terug moeten trekken als ik twee keer aan het touw trok.”

Het mocht niet baten, de ondergelopen gangen waren te lang, de coach had niet genoeg zuurstof. Heel snel begreep hij de ernst van de situatie. “Zodra ik doorhad dat we vastzaten, raapte ik eerst al mijn moed bij elkaar”, zegt hij. “Ik heb hen positieve dingen verteld, dat we nog een beetje moeten wachten en dat het water dan wel zal zakken. Ik deed er alles aan opdat ze niet zouden panikeren. Als ik hen meteen verteld had dat we vastzaten, was er zeker paniek uitgebroken.”

Met meditatie en gebeden doodden de coach en zijn team de tijd. Om beurt probeerden ze puin te ruimen, in de hoop een weg naar buiten te vinden. Overleven deden ze met het water dat van het plafond, langs stalactieten, naar beneden droop. Tien dagen later horen ze beweging in het water en enkele woorden Engels. Eén van de jongens die wat Engels sprak, liep naar de rand van het water. “Eerst was ik in shock, maar daarna was ik zo blij”, vertelt de jongen. Tot dat moment wisten de jongens niet dat een reddingsteam op zoek was naar hen, laat staan dat hun verhaal de hele wereld biologeerde.

Wat volgde was een lange en hachelijke operatie, maar iedereen werd in relatief goede gezondheid uit de grot gehaald.

Intussen kijken de jongens met een positieve blik naar de toekomst. Ze menen dat hun ervaring in de grot hen gesterkt heeft op te groeien tot goede, hardwerkende mensen. De coach wenste overigens nog de ganse wereld te bedanken. “Ik wens alle mensen van de wereld, de hulpdiensten en alle vrijwilligers die ons geholpen hebben te bedanken. We beloven dat we goede burgers zullen worden. Dat we zullen studeren. We hebben geleerd wat liefde is, door liefde van over de hele wereld te ontvangen”, klonk het nog.