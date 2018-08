Al meer dan 200 tips over moord op Nicky (11) na DNA-match

De Nederlandse politie heeft woensdag al honderden tips gekregen over de verblijfplaats van de verdachte in de zaak Nicky Verstappen. De politie gaat niet in op de inhoud ervan.

Het Openbaar Ministerie en de politie maakten eerder woensdag bekend dat de 55-jarige Jos Brech internationaal wordt gezocht voor betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. De politie kan DNA-sporen die na 20 jaar zijn gevonden op het lichaam van de jongen matchen met die van Brech.

Sinds april ontbreekt elk spoor van de verdachte. De politie houdt er rekening mee dat Brech in het buitenland zit. Daarom is het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Toevallige passant

Nicky Verstappen uit Heibloem, in Nederlands-Limburg, verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden. De jongen was seksueel misbruikt.

Vorig jaar werd in deze cold case een oproep gedaan aan meer dan 20.000 mannen om DNA af te staan. Uiteindelijk stonden meer dan 15.000 mannen DNA af - het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden - maar Brech was daar niet bij.

Voor een DNA-onderzoek dat eerder gebeurde werd Brech niet geselecteerd, omdat hij werd gezien als een toevallige passant.