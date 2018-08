Ibrahimovic is eens geen ‘God’ in wat hij doet: kledinglijn met innovatieve naam al snel failliet na miljoenenverlies

Alles wat Zlatan Ibrahimovic aanraakt, verandert in goud. Of, dat denkt hij toch. Maar dat blijkt niet altijd te kloppen. Zijn kledinglijn A-Z moet namelijk de boeken neerleggen.

De Zweedse stervoetballer is tegenwoordig actief in de Amerikaanse MLS bij LA Galaxy en speelt daar de pannen van het dak met vijftien doelpunten in negentien wedstrijden. Extrasportief gaat het Ibrahimovic echter minder voor de wind. Sky News meldt namelijk dat zijn kledinglijn A-Z na amper twee jaar failliet is.

Ibrahimovic richtte de kledinglijn in 2016 op in samenwerking met het Noorse Varner Group, toen hij nog steeds voor Manchester United speelde. De naam A-Z verwees naar zijn leven als voetballer: van “amateur tot Zlatan”.

“Ondanks een sterke groei in 2017 is deze kledinglijn te duur gebleken”, stelt Varner Group in een mededeling. “Petter Varner en Zlatan Ibrahimovic hebben beslist om hun samenwerking rond A-Z stop te zetten. We wisten dat we het eerste jaar geen geld gingen verdienen, maar de kosten bleken te hoog.”

Die hoge kosten zouden vooral te wijten zijn aan de marketing die A-Z met zich meebracht. In totaal zou het gaan om een verlies van 20 miljoen euro. Wie toch nog een slag wil slaan, kan terecht op de site van het kledingmerk. De meeste items zijn er te koop aan de helft van de prijs.