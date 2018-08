Wie is de vrouw in de blauwe jurk? Video van sprintende journaliste gaat viraal

Een opmerkelijk beeld net buiten de rechtbank van Alexandria, Virginia. Meteen nadat Paul Manafort, de voormalig campagneleider van Donald Trump, woensdag schuldig werd bevonden voor onder meer belastingontduiking en bankfraude, spurtten een heleboel journalisten razendsnel de deur uit. Eén van hen, een vrouw in een donkerblauwe jurk, ging door een video zelfs viraal op sociale media.

De dame in kwestie heet Cassandra Semyon en is stagiair bij NBC News. “Yes, dat ben ik, die journalist in de blauwe jurk”, noteerde ze achteraf op Twitter. Haar tweet met een foto van haar stevige sprint werd sindsdien al lustig gedeeld op sociale media.

Yes, it is me, the journalist in the blue dress, running after the #ManafortTrial verdict. Thank you @Jacquelyn_M for the photo! #GoBlueDressGo pic.twitter.com/IkOM7VbWC5 — Cassie Semyon (@casssemyon) 21 augustus 2018

Hetzelfde gold bovendien voor het videomateriaal van het tafereel. Ondanks dat Semyon niet als eerste uit het gerechtsgebouw liep, was ze wel degene die de meeste aandacht trok. Met veel toewijding en elegantie sprinten in een blauwe jurk: het bleek een combinatie die veel Twitteraars wel konden smaken. “Platte sandalen, daar valt makkelijk mee te lopen!”, gaf de dame nog als tip mee.

Dat vele journalisten na het verdict zo snel mogelijk uit de rechtbank liepen, hoeft niet te verbazen. Tijdens de hoorzitting waren gsm’s in het gebouw immers verboden.

OMG That woman in the blue dress is all of us. — Diana Hoskins#resist (@DenimBlueBiz) 21 augustus 2018

I'm going as "journalist in blue dress after Manafort trial" for Halloween. And no, it isn't just so I don't have to wear heels. — Annette Storckman (@astorcks) 21 augustus 2018