Jimmy Bennett doorbreekt stilzwijgen, gelekte foto’s en berichtjes spreken versie van Asia Argento tegen

Jimmy Bennett, de acteur en muzikant die Asia Argento beschuldigt van seksuele aanranding toen hij nog minderjarig was, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de heisa. Argento ontkent de beschuldigingen, maar foto’s en sms’jes gepubliceerd door de roddelwebsite TMZ lijken haar versie van de feiten tegen te spreken.

In een mededeling van Bennett aan Amerikaanse media vandaag staat te lezen: “Veel dappere vrouwen en mannen hebben hun eigen ervaringen gedeeld in het kader van de #MeToo-beweging, en ik apprecieer de moed die het elk van hen kostte om voor zichzelf op te komen. Ik sprak oorspronkelijk niet over mijn verhaal omdat ik ervoor koos om het privé op te lossen met de persoon die mij onrecht heeft aangedaan.”

“Mijn trauma dook echter opnieuw op toen ze zichzelf als slachtoffer beschreef. Ik heb de afgelopen dagen en uren niet gereageerd omdat ik beschaamd was, en bang om deel uit te maken van het publieke verhaal. Ik was minderjarig toen het incident plaatsvond, en heb geprobeerd om gerechtigheid te zoeken op een manier die op dat moment juist aanvoelde voor mij, omdat ik niet klaar was om om te gaan met wat zou gebeuren als mijn verhaal bekend zou raken.”

“Op dat moment geloofde ik dat er een stigma vast hing aan deze situatie als man in onze samenleving. Ik dacht niet dat de mensen wat mij overkwam als tienerjongen zouden begrijpen. Ik heb verschillende tegenslagen moeten overwinnen in mijn leven, en ook dit zal ik mettertijd verwerken. Ik zou dit incident graag achter mij laten, daarom koos ik er vandaag voor om mijn stilte te doorbreken.”

LEES OOK. Advocaat van Weinstein zet onthullingen rond Asia Argento naar zijn hand: “Hypocrisie ten top”

Argento speelde in 2004 de moeder van Bennett in de film ‘The Heart is Deceitful Above All Things’’ Foto: if

#MeToo

De inmiddels 22-jarige Bennett en Argento (42) acteerden voor het eerst samen in de film ‘The Heart is Deceitful Above All Things’ uit 2004, toen hij 7 jaar oud was. De Italiaanse speelt daarin een drugsverslaafde prostituee, hij neemt de rol van haar zoon voor zijn rekening. De twee hadden het in interviews vaak over een ‘moeder-zoonrelatie’ tussen hun beiden.

Volgens de jongeman misbruikte Argento hem echter in 2013 op een hotelkamer in Los Angeles. Toen Argento Hollywood-producer Harvey Weinstein in oktober 2017 vervolgens zelf beschuldigde van verkrachting - en één van de leidende stemmen in de #MeToo-beweging werd - stuurden advocaten van Bennett daarop een brief naar Argento waarin 3,5 miljoen dollar aan schadevergoeding gevraagd wordt om een rechtszaak af te kopen. Anthony Bourdain, de recent overleden toenmalige partner van Argento, betaalde daarop omgerekend 330.000 euro in ruil voor het stilzwijgen van Bennett. De New York Timesonthulde afgelopen zondag het bestaan van die overeenkomst.

Argento blijft echter formeel ontkennen dat ze een seksuele relatie had met Bennett. De actrice is naar eigen zeggen “diep geschokt en gekwetst om nieuws te lezen dat absoluut onwaar is, en claimt dat Bourdain erop stond “de zaak in der minne te regelen”, en de jongeman betaalde “om zijn zware economische problemen op te lossen”, en in een poging om “negatieve publiciteit te vermijden”.

Naaktfoto “betekent helemaal niets”

Woensdag bracht de Amerikaanse roddelwebsite TMZ echter foto’s en gsm-berichten uit die haar versie van de feiten lijken tegen te spreken. Op één beeld is namelijk te zien hoe Bennett en Argento topless samen in bed liggen. De foto werd volgens TMZ genomen in een hotel in Los Angeles in 2013, “twee uur nadat ze seks hadden gehad” volgens bronnen van de website.

De tekstberichten tonen dan weer een gesprek tussen Argento en een vriendin dat gevoerd werd na de onthulling van de New York Times, en waarin de actrice suggereert dat de foto niets hoeft te betekenen: “Je ziet mijn borsten. Dat is alles. Het betekent helemaal niets.”

A photo appearing to show actress and #MeToo movement leader Asia Argento lying down with young actor Jimmy Bennett has surfaced https://t.co/MFLOxivAX8 pic.twitter.com/oX9hooVRva — CNN (@CNN) 23 augustus 2018

Roddelwebsite TMZ publiceerde vandaag berichtjes van Argento Foto: Photo News

“Chantagebrief”

Elders voert Argento aan dat ze zich afgeperst voelde: “Ik had seks met hem voelde vreemd aan. Ik wist niet dat hij minderjarig was tot de chantagebrief.” En in een ander bericht staat te lezen: “Het publiek weet niets, enkel wat NYT schreef. Wat éénzijdig is. De chantagebrief. Het geile joch besprong me.”

Argento toont in het gesprek ook een afbeelding van een briefje dat Bennett aan haar schreef, waarop staat “Asia, ik hou van je met mijn hele hart. Zo blij dat we elkaar opnieuw ontmoet hebben en ik ben zo blij dat je in mijn leven bent. Jimmy.” Daarbij schrijft Argento: “Hij schreef me dit na afloop en bleef me al die jaren ongevraagd naaktfoto’s sturen tot 2 weken voor de brief van de advocaat. Het was geen verkrachting maar ik was verbijsterd. Hij lag bovenop me. Nadien vertelde hij me dat ik zijn seksuele fantastie was geweest sinds hij 12 was. Ik gaf het niet aan omdat ik medelijden voelde met dat gefaalde Hollywood-kindacteurtje, een slachtoffer van de machine, van zijn ouders.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News