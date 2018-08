Hoe werden de stellingen gekozen? Een antwoord op alle vragen over de Stemcheck

Vanaf vandaag kan u op de website van Het Nieuwsblad en De Standaard de Stemcheck invullen. Aan de hand van 25 lokale en minder lokale politieke stellingen komt u te weten welke partij het dichtste aanleunt bij uw persoonlijke mening. Hieronder vindt u een antwoord op alle vragen over de Stemcheck.

START DE STEMCHECK HIER

Hoe werden de stellingen in de test gekozen?

De stellingen waarin lokale partijen duidelijk verschillen van mening, werden geselecteerd. Die leggen immers de inhoudelijke verschillen bloot. Tussen elke twee partijen werd ook gezorgd voor een minimaal aantal verschillende meningen.

Waarom staat mijn gemeente er niet tussen?

Van de 300 Vlaamse ­gemeenten waren er 26 waar er te weinig respons was van de lijsttrekkers om een onderbouwde Stemcheck te ontwikkelen voor die gemeente.

Waarom ontbreekt af en toe een lokale partij?

Omdat die partij of dat kartel in de twee maanden dat ons onderzoek liep niet ­geantwoord heeft of omdat die lijst pas na 1 juni heeft beslist om deel te nemen aan de lokale verkiezingen.

Waarom ontbreekt Brussel?

Het bleek zeer moeilijk om de Franstalige partijen te overtuigen, ook in de faciliteitengemeenten. Daarom is enkel voor het Vlaams ­Gewest gekozen.

Wat met mijn privacy?

De Stemcheck is volledig anoniem. Registreren hoeft niet. Enkel het aantal gebruikers wordt gemeten.