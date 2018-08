Enorme stroomstoring in Nederland: Efteling vraagt om niet naar het pretpark te komen, tienduizenden gezinnen zonder stroom

Een groot deel van Midden-Brabant in Nederland kampt met een stroomstoring. 100.000 huishoudens zitten zonder stroom. Ook de Efteling heeft geen stroom. Het pretpark vraagt mensen om voorlopig niet te komen.

Volgens Enexis zijn “tienduizenden huishoudens” getroffen en liggen de problemen bij netbeheerder TenneT. De storing zou zijn ontstaan in het netwerk van hoogspanningskabels.

Vooral in Tilburg levert de stroomstoring problemen op. Alle verkeerslichten zijn uitgevallen en ook het treinverkeer ligt volledig stil. Ook rond eind Eindhoven was het treinverkeer een tijd lang zo goed als onmogelijk, maar dat is nu weer opgelost. Ook in Kaatsheuvel, Goirle, Moergestel, Oirsterwijk, Helvoirt, Hulten, Baarle-Nassau en Gilze is de stroom uitgevallen.

Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel roept bezoekers op om voorlopig niet te komen.