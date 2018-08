Chinese man die echtgenote wurgde en lichaam in diepvries stak ter dood veroordeeld

Een Chinese man die zijn echtgenote wurgde en haar lichaam daarna drie maanden in de diepvries bewaarde, is donderdag ter dood veroordeeld. De familie van de vrouw had publiek opgeroepen om de dertiger de doodstraf te geven.

Zhu Xiaodong wurgde zijn vrouw in 2016 na een ruzie. Daarna wikkelde hij het lichaam in een deken en legde hij het in een diepvries die op het balkon van hun appartement stond. Daar bleef het drie maanden lang, terwijl de 31-jarige Zhu het geld van zijn overleden echtgenote gebruikte om verre reizen te maken met een andere vrouw. Om niemand ongerust te maken deed hij zich intussen voor als zijn echtgenote op sociale media.

Na drie maanden gaf de man zich aan bij de politie, voor het verjaardagsfeest van zijn schoonvader waar ook de vrouw verwacht werd. De rechtbank van Shangai heeft de man ter dood veroordeeld, na een oproep van de familie van de vrouw. De zaak beroert de gemoederen in Shangai.