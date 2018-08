Startende schoolverlater verdient gemiddeld 2.195 euro

Een startende schoolverlater met een diploma lager middelbaar onderwijs verdient gemiddeld 1.830 euro of 16% minder dan het gemiddelde, terwijl iemand met een universitair diploma 2.426 euro of 10% meer verdient dan het gemiddelde.

Dat blijkt uit een analyse van hr-diensterverlener Acerta van de loongegevens van schoolverlaters (werknemers jonger dan 25 jaar die minder dan een jaar aan het werk zijn) bij meer dan 40.000 werkgevers. Gemiddeld verdienen nieuwkomers op de arbeidsmarkt 2.195 euro bruto, zo blijkt. En ja, een diploma halen blijft wel degelijk een doorslaggevende factor in hoeveel loopbaanstarters zullen verdienen.

Elke zomer mag de arbeidsmarkt een nieuwe lichting pas afgestudeerden verwelkomen. Wat mogen die nieuwkomers verwachten van hun eerste baan en meer in het bijzonder van hun eerste loon? (Voor alle duidelijkheid: het betreft hier het bruto jaarloon voor een voltijdse prestatie, zonder bijkomende voordelen als een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques enzovoort.)

16% onder gemiddelde voor schoolverlater lager middelbaar onderwijs

Het gemiddelde bruto basisjaarloon van een startende schoolverlater bedroeg in 2016 26.337 euro. Dat komt neer op een gemiddeld bruto maandloon van 2.195 euro. Het loon van elke schoolverlater is niet gelijk. Acerta ziet het studieniveau als een van de belangrijkste factoren. Schoolverlaters met een diploma lager middelbaar verdienen in het begin van hun loopbaan ruim 16% onder het gemiddelde. Schoolverlaters met een universitair diploma zitten er dan weer ruim 10% boven.

Acerta vergeleek ook de brutolonen tussen schoolverlaters die in de social profit- en de profitsector terechtkomen. Daar kan gemiddeld een nagenoeg gelijkwaardig basisloon vastgesteld worden: 26.191 euro vs. 26.452 euro. Opvallend hierbij is dat starters met een diploma hoger niet-universitair niveau aan een hoger loon beginnen in de social profit dan wie in de profit begint.

Geschoolde arbeiders starten beter betaald dan bedienden

De vraag naar arbeiders is groot en zeker de vraag naar geschoolde arbeiders. Een startende arbeider met een diploma hoger middelbaar of een professionele bachelor verdient bij de start van zijn/haar loopbaan ruim 20% beter dan een startende bediende van hetzelfde studieniveau.

“Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen. Schoolverlaters met een specifieke, gespecialiseerde opleiding, bv. uit STEM-richtingen, zijn meer gegeerd dan de zoveelste schoolverlater met een marketingdiploma. En dus worden die eersten meteen ook beter betaald”, verklaart Dirk Wijns, Director Acerta Consult.

“Natuurlijk moeten we onderstrepen dat verloning maar één element is uit het remuneratiepakket, ook bij starters. Het brutoloon wordt vaak nog aangevuld door andere elementen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie etc. Bovendien hanteren werkgevers vandaag ook soms een flexibel remuneratiepakket waarbij de werknemer individuele keuzes kan maken. Een starter neemt best alle elementen in rekenschap bij het kiezen van een nieuwe werkgever, niet enkel zijn basisloon.”

