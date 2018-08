Nederlandse oorlogsheld Marco Kroon die naar eigen zeggen wraak nam op gijzelnemer van taliban mag aanblijven

Nederlands bekendste oorlogsheld Marco Kroon mag aanblijven bij Defensie. Het onderzoek naar een bizar verhaal dat hij eerder dit jaar aan het Algemeen Dagblad vertelde, heeft niets opgeleverd, waarna tijdens een gesprek met defensieminister Ank Bijleveld is beslist dat de man mag blijven.

Kroon kwam eerder dit jaar in opspraak nadat hij in het Algemeen Dagblad opheldering probeerde te verschaffen over een onderzoek dat het gerecht was begonnen naar een geheime operatie van het Nederlandse leger in Afghanistan, in 2007. Kroon schoot daar een man neer, volgens hem een Taliban-strijder.

Kroon vertelde in de krant dat hij tijdens die missie gevangen genomen werd door de Taliban, waarbij hij naar eigen zeggen werd mishandeld en vernederd tijdens een ondervraging. Toch hield hij zijn opdracht geheim, klonk het. Hij werd daarna vrijgelaten, en trof de man die hem had ondervraagd enkele weken later aan, gewapend met een aanvalsgeweer. Kroon greep in een reflex naar zijn wapen en schoot de man neer, vertelde hij. Maar de bekende militair meldde de schietpartij pas vorig jaar bij Defensie, die de zaak doorspeelde aan het openbaar ministerie. Dat moest onderzoeken of Kroon een strafbaar feit pleegde.

Maar met zijn ‘eigen versie van de feiten’ riep de oorlogsheld vooral meer vragen op. De meeste Nederlandse kranten vroegen zich af hoe het kon dat een leidinggevende militair meerdere dagen ontvoerd werd zonder dat iemand daar melding van maakte. Bovendien had Kroon al veel langer moeten melden dat hij een vijand neerschoot.

Bij Defensie waren ze niet echt blij met alle commotie. Minister Ank Bijleveld liet al weten dat Kroon het incident wat haar betreft meteen had moeten melden. Maar het onderzoek van het Openbaar Ministerie bood geen definitief uitsluitsel, waarna Bijleveld en Kroon in overleg besproken dat hij aan kan blijven en de Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland, kan behouden.

Het Afghanistan-verhaal was niet de eerste keer dat de Nederlandse topmilitair in nauwe schoentjes terechtkwam. In 2011 werd hij veroordeeld voor verboden wapenbezit. Twee jaar later kwam hij naar buiten met een boek over dat proces en over zijn ervaringen in Afghanistan, zeer tegen de zin van Defensie dat de promotoer voor dat boek verbood.