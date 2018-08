Politie doet met twee ton cocaïne recordvangst in haven van Gent: straatwaarde van ruim 100 miljoen euro

Gent - In de Gentse haven is dinsdag bijna 2 ton cocaïne, goed voor een straatwaarde van 100 miljoen euro, ontdekt tussen een lading tegels uit Brazilië. Dat meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.

Onder leiding van de onderzoeksrechter in Gent voert de federale gerechtelijke politie een onderzoek naar het drugtransport van Brazilië naar België. De drugs werden ontdekt in drie containers met tegels. “Bij verder onderzoek in samenwerking met de douane, civiele bescherming en scheepvaartpolitie zijn er verschillende, stevig verpakte pakketten aangetroffen die verborgen zaten tussen de tegels. In totaal zijn er meer dan 1.900 pakketten aangetroffen met een vermoedelijk totaal gewicht van bijna 2 ton. Uit een eerste analyse blijkt het over cocaïne te gaan”, zegt de federale politie.

De marktwaarde wordt geschat op 56 miljoen euro en de straatwaarde op 100 miljoen euro. Het onderzoek naar de organisatie achter het transport is lopende, zegt de federale politie, die in het belang van het onderzoek geen verdere informatie kan geven.

“Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in de Gentse haven”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. “De haven van Gent is in vergelijking met die van Antwerpen meer een bulkhaven dan een containerhaven, maar hier werden de drugs in drie containers gevonden. De drugs waren heel professioneel verstopt. Van een shift van de drugstransport van Antwerpen naar Gent kunnen we niet spreken.” In de Antwerpse haven werden de eerste zes maanden van dit jaar al 30 ton drugs onderschept. Begin deze maand werd in de haven van Antwerpen nog 1,5 ton cocaïne gevonden en in de Waaslandhaven 1,7 ton cocaïne.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen bijkomende informatie over het onderzoek. Of er al arrestaties of aanhoudingen gebeurd zijn, kunnen parket en politie niet bevestigen.

De drugs worden vandaag nog integraal vernietigd bij een gespecialiseerde firma.