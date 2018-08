Politiezone gebruikt geld van verkeersboetes voor tuinbanken en grasmaaiers

Borgloon - Na een doorlichting bij de politiezone van het Limburgse Kanton Borgloon, blijkt dat de politie tuinbanken, wc-papier en grasmaaiers heeft gekocht met geld uit het verkeersveiligheidsfonds. Dat meldt Radio 2 Limburg. Volgens burgemeester Els Robeyns (SP.A) zijn het “leugens en negatieve berichten”.

Het verkeersveiligheidsfonds, dat gespekt wordt door federale verkeersboetes, wordt door de 182 politiezones in ons land gebruikt. Die mogen er verkeersacties mee organiseren of materiaal (zoals flitswagens) aankopen om de verkeersveiligheid te verhogen. Of dat is toch de bedoeling. Alleen blijken niet alle politiezones zich aan die regel te houden. Dat beweert commissaris Jean-Pierre Vansimpsen na een eigen doorlichting, schrijft Radio 2 Limburg.

“Voor de politiezone kanton Borgloon gaat het om 600.000 euro per jaar, maar met dat geld - dat in de algemene werkingsmiddelen terechtkomt - werden wc-papier, een grasmachine en tuinbanken aangekocht. Ook worden er enkele bedienden mee betaald,” zegt Vansimpsen. De commissaris beweert dat hij het probleem al sinds 2012 aankaart, maar dat alle burgemeesters op die van Alken na het in de doofpot steken.

Volgens Els Robeyns (SP.A), burgemeester van Wellen en voorzitter van de politiezone, is er niets van waar

“Leugens”

Els Robeyns (SP.A) burgemeester van Wellen en voorzitter van de politiezone, meldt aan Radio 2 Limburg dat er niets van waar is. ”Alle middelen die uit het verkeersveiligheidsfonds komen, worden volledig gebruikt voor verkeersveiligheidsacties. Ik betreur dan ook dat een commissaris die op non-actief is gezet, afrekent met de rest van het korps door leugens en negatieve berichten te verspreiden.”

Volgens woordvoerder Olivier Vanraemdonck van minister Jan Jambon (N-VA) mag het geld nooit toegevoegd worden aan de algemene middelen en is het exclusief voorbehouden voor verkeersacties voor meer veiligheid. “Controles zijn er niet, maar mochten er klachten komen, dan start Binnenlandse Zaken een onderzoek.”